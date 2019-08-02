تراجع سعر الروبل الروسي بعد إعلان العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

سجل سعر الروبل الروسي أكبر تراجع له أمام الدولار منذ أيار/مايو الماضي في الوقت الذي ارتفعت فيه الفائدة على السندات الروسية، بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمرا تنفيذيا يسمح بفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بدعوى تورطها في تنفيذ حادث هجوم بغاز الأعصاب في بريطانيا عام 2018.

ويتضمن الأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس فرض قيود على القروض الدولية والأمريكية لروسيا، دون أن يحدد توقيت تنفيذ هذه العقوبات أو نطاقها.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في الحكومة الأمريكية القول إن هذه العقوبات تأتي بعد عدم قيام الحكومة الروسية بتقديم التأكيدات التي طلبتها الإدارة الأمريكية بشأن الهجوم الذي استهدف مواطنا روسيا كان يعمل جاسوسا لصالح المخابرات البريطانية. وتنفي روسيا أي دور لها في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرجي سكريبال باستخدام غاز الأعصاب في لندن.

وتراجع الروبل أمام الدولار اليوم بنسبة 1.2% إلى 65.1 روبل لكل دولار، في حين ارتفع العائد على السندات الروسية المقومة بالروبل ذات العشر سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 7.5%، في حين يتوقع المحلل الاقتصادي "إيفان تشاكاروف" ارتفاع الفائدة على السندات العشرية الروسية بمقدار 30 نقطة أساس إضافية في ظل هذه الظروف.