قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تستمر في خطة فرض تعريفة جديدة بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات الصينية اعتبارا من الأول من أيلول/ سبتمبر.
وقال كودلو على تليفزيون وكالة أنباء بلومبرج إن هناك فترة شهر قبل أن تدخل التعريفة حيز التنفيذ مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الأمور الجيدة التى يمكن أن تحدث خلال شهر".
وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية في وقت سابق اليوم الجمعة أن ترامب قد يرجئ أو يلغي تعريفة العشرة بالمئة إذا ما تجاوبت الصين بشكل مشجع في المفاوضات التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الاقتصادي لترامب يؤكد تطبيق التعريفة على الصين أول سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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