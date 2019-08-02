إعفاء الصيدليات ومحطات الوقود من رسوم الـ24 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الإعفاء من رسوم العمل خلال 24 ساعة سيشمل الأنشطة التي توجد حاجة ماسة إليها مثل المنشآت الصحية والإسعافية والصيدليات ومؤسسات الخدمة الاجتماعية ومحطات الوقود على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وستحدد جميع الأنشطة ذات المقابل المالي وتلك المعفاة من الرسوم.

ضوابط مختلفة

وأشار الصفيان إلى أن اللائحة ستتضمن إعداد قائمة بالأنشطة التي يؤخذ عليها مقابل مالي للسماح بالعمل على مدار الساعة وتلك المعفاة من الرسوم، وبما يؤدي إلى وضوح الرؤية وتسهيل متطلبات العمل أمام المستثمرين الراغبين في تمديد أوقات عملهم، لافتا إلى أن الضوابط لن تكون موحدة لكل المنشآت، كما ستراعى طبيعة المناطق.

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خفض البطالة

وأوضح الصفيان أن العمل خلال 24 ساعة يحقق العديد من الإيجابيات من بينها دعم الناتج المحلي بقيم مضافة جديدة وتنشيط مختلف القطاعات وخفض البطالة وتخفيض الزحام المروري بالطرق أوقات الذروة عبر توزيع الجهد والحركة المرورية على أوقات أخرى خلال اليوم، متوقعا أن تسهم الخطوة في تحسين ترتيب المملكة ضمن قمة العشرين، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية تعكف حاليا على إصدار اللائحة المنظمة للعمل 24 ساعة بما يتوافق وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

رسوم سنوية

بدوره أشار نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تنمية بعض القطاعات، لافتا إلى أن كثيرا من جوانب القرار لم تتضح بعد، ما يتطلب انتظار اللائحة التنفيذية، إلا أن هناك تأكيدا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تقاضي الرسوم سنويا على كل موقع ضمن دائرة جغرافية واحدة، وهو يناسب القطاعات التي يمكنها العمل خلال24 ساعة بحيث تغطي تكلفة الرسوم. وذكر الزهراني أن موضوع السماح للمرأة بالعمل في ورديات مسائية لم يتضح حتى الآن، ولكن من المتوقع السماح بذلك مع توفر الخدمات الأمنية وعلى غرار العمل في القطاعات الصحية والمجمعات التجارية.