إطلاق برنامج تدريبي للقياديات السعوديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجا تدريبيا يستهدف القياديات والموظفات المتوقع حصولهن على (منصب قيادي) في مختلف القطاعات بهدف توفير بيئة مثالية تمكنهن من الحصول على المعلومات التي من شأنها إثراء المعرفة لدى القيادية، بالتعاون مع جامعة انسياد INSEAD الفرنسية لأداء مهمة التدريب.

وفيما حددت الوزارة 9 شروط للقبول بالبرنامج، دعت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، منشآت القطاع الخاص، إلى ترشيح منسوباتها للاستفادة من مبادرتها للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حصتها في المناصب القيادية، الذي يتم تقديمه بالتعاون مع انسياد العالمية.

ووفق موقع الوزارة، يتمحور المشروع حول تدريب وتوجيه 1700 من النساء العاملات في مجال الأعمال بالمملكة مقسمات على فئتين، الأولى فئة القياديات وعددهن 600 سيدة، والثانية فئة المديرات وعددهن 1100 سيدة.

وتهدف المبادرة إلى تخريج نخبة من القياديات اللاتي من شأنهن رفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية عن طريق توفير كفاءات فترتفع بذلك نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي، ومشاركة خريجات برنامج القيادات النسائية في المحافل الدولية وتمثيل الوطن، ورفع الوعي لمشاركة المرأة في سوق العمل ومشاركتها في الاقتصاد السعودي عن طريق الدور الإيجابي الذي تلعبه خريجات هذا البرنامج ومن يحذو حذوهن.

ويرتبط هذا الهدف الاستراتيجي بشكل مباشر ببرنامج التحول الوطني 2020، حيث نصت إحدى استراتيجيات هذا الهدف على «زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية بالتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي». كما نصت إحدى مبادرات البعد السادس من برنامج التحول على التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى).

9 شروط للقبول

01 أن تكون أنثى

02 أن تكون سعودية

03 العمر بين 27 و45 سنة

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04 تعمل في شركة سعودية ضمن القطاع الخاص

05 خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات

06 خبرة إشرافية لا تقل عن سنة

07 مرشحة لمنصب قيادي

08 حاصلة على البكالوريوس فما فوق

09 تجيد اللغة الإنجليزية

مستهدفات البرنامج:

تدريب 1700 من النساء العاملات يتوزعن إلى:

01 فئة القياديات

العدد 600

اسم البرنامج Women Leaders

القيادية، هي السيدة السعودية التي تشغل منصبا قياديا في الإدارة العليا ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة وإحداث الأثر في المجتمع وبناء نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل ولديها القدرة اللازمة لإرشاد المرأة العاملة في بداية طريقها الوظيفي.

02 فئة المديرات

العدد 1100

اسم البرنامج Leading for Results

المديرة، هي السيدة السعودية التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى.

أبرز أهداف المبادرة: