شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية خلال أسبوع.. ورأس المال يخسر 38.7 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 1.7% خاسراً 152.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8666.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% رابحاً 16.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3819.63 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 489.29 مليون سهم بقيمة 12.82 مليار ريال، وخسرت القيمة السوقية للأسهم السعودية 38.67 مليار ريال ليغلق عند مستوى 2.045 تريليون ريال. Advertisements وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بضغوط هبوط قطاع الإعلام بنسبة 4.5%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.2%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.5%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.

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