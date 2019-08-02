مطار دبى ينافس أفضل 5 مطارات عالميًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس صالة الدرجة الأولى بمطار دبي «كونكورس أ» أفضل مطارات العالم، حيث اختارتها مجلة «أي تيربو نيوز» المتخصصة في أخبار السفر والسياحة العالمية، في قائمة أفضل 5 صالات فاخرة من الدرجة الأولى في العالم.
وفي نفس القائمة يوجد مقصورة الدرجة الأولى في مطار زيوريخ المبنى اي وصالة كونكور الخاصة بالخطوط البريطانية بمطار هيثرو المبنى 5 وصالة بير كاثي باسفيك بمطار هونغ كونغ وصالة إيرفرانس لا بروميير بمطار شار ديغول
وقالت المجلة عن صالة مطار دبي، يمكن لأكبر صالة من الدرجة الأولى على هذا الكوكب استيعاب ما يقرب من 600 شخص، يحق لهم جميعاً الاستماع بـ«السبا» المجاني والوصل المباشر إلى بوابات الصعود على متن طائراتهم.
كما تتوفر أسرة مريحة مزودة بوسائد وبطانيات ويتوفر أيضاً مطعم فاخر ومركز أعمال فضلاً عن منطقة تسوق حرة مخصصة وناد للأطفال ومناطق تمتاز بأجوائها الهادئة، ودشات للاستحمام ومنطقة تدخين سيجار خاصة.
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