شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح شركة شيفرون 26.3% فى الربع الثانى بدعم ارتفاع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شيفرون، اليوم الجمعة، ارتفاع أرباحها الفصلية 26.3% مع نمو الإنتاج الذى عوض وزيادة أثر تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعى وارتفاع التكاليف. وارتفع إنتاج الشركة اليومى من النفط والغاز بنسبة 9.1 % إلى 3.08 مليون برميل. Advertisements وزاد صافى الربح العائد للمساهمين لثانى أكبر شركة أمريكية منتجة للنفط والغاز إلى 4.31 مليار دولار أو 2.27 دولار للسهم فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو، من 3.41 مليار دولار أو 1.78 دولار للسهم.

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