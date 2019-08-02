شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الكندي وسط متابعة الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون عن كثب التطورات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أن إدارته ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



وأفاد بأن ذلك سيأتي ردا على عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين بل اتهم بكين بالمماطلة وتضييع الوقت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية عام 2020.

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وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديد ليس لها علاقة بما تم فرضه بالفعل من تعريفة نسبتها 25% على واردات من سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار.



واستوعبت الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي خفض من خلاله معدل الفائدة بنحو ربع نقطة إلى 2.25% من 2.50%، وهو أول خفض منذ عام 2008.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش عند 0.7572، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7575 وأقل سعر عند 0.7534.