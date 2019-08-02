شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة استقرت خلال يوليو/تموز.

واستقر المؤشر عند 98.4 نقطة في الششهر الماضي من 98.2 نقطة في يونيو/حزيران، ولا تزال الاسواق تتابع عن كثب تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





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