شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بأكثر من 1% بفعل تهديدات "ترامب" التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم وسط تزايد المخاوف في الأسواق العالمية من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من صدور بيانات تقرير الوظائف الشهري الإيجابية.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد 164 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند 3.7% دون تغيير.

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وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس أن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول القادم.



وأفاد المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن "ترامب" ليس راضياً عن المفاوضات التجارية مع الصين وعدم إحراز تقدم بصددها.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 313 نقطة) إلى 26269 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 7957 نقطة، بينما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3%% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 2914 نقطة.