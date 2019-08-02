شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض بفعل تصاعد الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم في ظل تصاعد الحرب التجارية من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه الصين من خلال التهديد بالمزيد من الرسوم الجمركية.



وكان الرئيس "ترامب" قد صرح أمس بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية بداية من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



وسوف تضاف هذه الرسوم الجمركية عند تطبيقها إلى رسوم أخرى بنسبة 25% على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

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وتتجه أسعار النحاس نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني في ظل التأثير السلبي للحرب التجارية في الطلب العالمي على السلع والمعادن.



وانخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن بنسبة 1.8% إلى 5792 دولارا للطن بعد تسجيل 5761 دولارا للطن، وهو المستوى الأدنى في ثمانية أسابيع.



أما في البورصة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 258.7 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 262.7 دولار وأقل سعر عند 258.4 دولار.