شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتحاول التعافي من أدنى مستوى فى ست أسابيع ، لتسترد بعض خسائرها الفادحة التي تكبدتها بالأمس ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 55.41$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.43$، وسجل أدنى مستوي عند 54.17$.

وصعد خام برنت بحوالي 1.8% إلى مستوي 62.22$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.14$ ،وسجل أدنى مستوي عند 61.00$.

تهاوى النفط الخام يوم الخميس بحوالي 8% فى أسوأ أداء يومي له فى أكثر من أربع سنوات ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 53.62$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% فى أكبر انخفاض يومي فى أكثر من ثلاث سنوات ، وسجلت مستوي 60.04$ للبرميل الأدنى منذ 13 حزيران/يونيو الماضي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

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الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى حيال الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي دفعت معظم المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ومستويات الطلب على الوقود.

وبهذا الإعلان الغير متوقع فى الوقت الحالي ، تكون تعريفات ترامب الانتقامية قد امتدت لتغطية جميع واردات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة ،ويعد بمثابة نهاية مفاجئة للهدنة التجارية المؤقتة بين واشنطن وبكين.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة مؤقتة فى الحرب التجارية وإحياء المحادثات بين البلدين على هامش قمة العشرين التي عقدت فى اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي.

وأوضح ترامب إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لا يتحرك بسرعة كافية من أجل الوصول لاتفاق تجاري شامل ،وأن الولايات المتحدة ستفرض"رسوم" على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق.

من ناحية أخرى ،أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 437 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، فى علامة قوية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ومع عودة عمليات التشغيل إلى المستويات الطبيعية فى خليج المكسيك بعد مرور إعصار " باري" ارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 900 ألف برميل ، فى أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل ، مقتربا من المستوى القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا.