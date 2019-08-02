شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع مع تحرك السوق إيجابيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تحرك معظم العملات الرئيسية فى السوق إيجابيا بقيادة البتكوين ، لكن ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم لا تزال بحاجة إلى محفزات قوية حتى تستمر فى الارتفاع خلال الفترة القادمة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 220.10$ بارتفاع قدره 2.57$ بنسبة 1.2%،حيث سعر الافتتاح عند 217.53$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 222.98$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى سعر عند 215.58$.

فقد الايثريوم يوم الخميس نسبة 0.5% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 4.2% ، بأكبر مكسب يومي منذ 18 تموز/يوليو الماضي.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 287 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 تموز/يوليو ، مع استمرار صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

والقيمة السوقية مرشحة بقوة حاليا لتجاوز 300 مليار$ للمرة الأولى منذ 14 تموز/يوليو الماضي ،مع تزايد مؤشرات انتهاء موجة الهبوط قصير المدى ، التي سيطرت على معظم تعاملات الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

والتحرك الإيجابي الحالي لمعظم العملات الرئيسية فى السوق ، يعد غير كافيا حتى تتمكن أسعار الايثريوم من تحقيق ارتفاعات جديدة ، حيث لا تزال ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم بحاجة إلى محفزات قوية جديدة.

وشهدت الجلسة التي عقدت هذا الأسبوع بمجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين ،أراء متباينة من قبل المشرعين الأمريكيين ، لكنها خلصت فى النهاية إلى صعوبة حظر العملة المشفرة ،وضرورة وجود اللوائح التنظيمية.