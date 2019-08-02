شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر تموز/يوليو ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 164 ألف ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى إضافة 164 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 193 ألف من إضافة 224 ألف ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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