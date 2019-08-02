شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر تموز/يوليو بمستوي 3.7% ،على خلاف توقعات الخبراء معدل 3.6% ،بنفس القراءة السابقة معدل 3.7% ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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