شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، ليواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 28 شهرا ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعدما جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لكن قد تحقق العملة الأمريكية ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تراجع احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 98.15نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.41 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.45 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 98.93 نقطة.

ويواصل المؤشر خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعدما جددت تصريحات الرئيس الأمريكي مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح ترامب إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لا يتحرك بسرعة كافية من أجل الوصول لاتفاق تجاري شامل ،وأن الولايات المتحدة ستفرض"رسوم" على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق.

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وحقق مؤشر الدولار ارتفاعا بأكثر من 0.3% على مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بإجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق المالية ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% ،و أعاذ ذلك إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف الضغوط التضخمية.

والتخفيض الحالي يعد الأول فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ،ويعتقد البعض أنها خطوة غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ،وقد تكون وسيلة لإرضاء الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ،والتي توفر أدلة قوية حول سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

البيانات الإيجابية سوف تقلص تلك الاحتمالات مرة أخرى، وتدفع الدولار الأمريكي إلى تقليص خسائره اليومية الحالية، وتوسع مكاسبه الأسبوعية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 224 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% من معدل 3.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% بنفس القراءة السابقة.