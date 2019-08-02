شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل تراجع احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بإجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 1.2% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.15$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.34$،وسجلت الأعلى عند 16.35$ ،والأدنى عند 16.11$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة " خلال تعاملات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 15.91$ للأوقية.

وعكست أسعار الفضة يوم الخميس خسارة بأكثر من 2% ، مع صعود أسعار معظم الأصول الآمنة ، عقب تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية المتبقية والبالغ قيمتها 300 مليار$.

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن أكثر من 1.3% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط المكاسب القوية التي حققتها العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تحققت تلك المكاسب عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي شهد أول تخفيض فى سعر الفائدة القياسية الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ، لكنه قلص بشدة احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات خلال هذا العام.

قرر المركزي الأمريكي يوم الأربعاء خفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأعاذ صانعي السياسة النقدية الأمريكية هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد من مخاطر الحروب التجارية وضعف التضخم.

وقال محافظ البنك الفيدرالي "جيروم باول" فى مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الخفض الحالي عبارة عن تعديل فى منتصف دورة السياسة الحالية ولا يعتبر بداية دورة تخفيف نقدية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات مرة أخرى ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة عن الوظائف الجديدة التي تم أضافتها فى القطاعات الغير زراعية ،التوقعات تشير إلى إضافة 164 ألف فى تموز/يوليو من 224 ألف فى حزيران/يونيو.