شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي توفر أدلة قوية حول سلامة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

انخفضت أسعار الذهب بحوالي 0.7% حتى الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,436.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,445.20$،وسجلت أعلى مستوي 1,449.10$ الأعلى منذ 19 تموز/يوليو ، وأدنى مستوي 1,430.27$.

حققت أسعار المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.3% ،بأكبر مكسب يومي منذ 2 تموز/يوليو الماضي ، مع تسارع الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جديدة على الصين.

قال "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

سجلت أسعار الذهب يوم الخميس أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,400.50$ للأونصة ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فى 28 شهرا مقابل سلة من العملات العالمية ،وسرعان ما تحولت الخسارة إلى ربح كبير بعد مفاجئة الرئيس الأمريكي.

وحققت العملة الأمريكية مكاسب قوية هذا الأسبوع ، بفضل تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة ،بعدما لمح هذا الأسبوع عقب اجتماع السياسة النقدية أن خفض الفائدة الاتحادية للمرة الأولى فى أكثر من عشر سنوات يعد أمرا استثنائية لحماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من مخاطر الحرب التجارية وضعف التضخم.

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وفى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق المالية ،خفض المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% : 2.25%.

ويعتقد البعض أن تلك الخطوة غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ،وقد تكون وسيلة لإرضاء الرئيس "دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

ومن أجل التأكد من سلامة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، خاصة عن عدد الوظائف الجديدة التي تم أضافتها بالقطاعات الرئيسية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 224 ألف وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% من معدل 3.7% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% بنفس القراءة السابقة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.4 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 827.82 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 حزيران/يونيو 2018.