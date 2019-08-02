شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 2% بعدما جدد "دونالد ترامب" مخاوف الحرب التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تهاوت الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم القطاعات ذات العلاقة بحركة التجارة العالمية ، بعدما جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فقد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 2.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل أداء قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود كامل البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 4 % ،تاليه قطاع صناعة السيارات مع هبوط بنسبة 3.5% ، حيث تلك القطاعات الأكثر حساسية تجاه أخبار التجارة العالمية.

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حيث تسارعت عمليات البيع المفتوحة فى تلك القطاعات ،عقب تخلي الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" عن هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قال ترامب عبر تويتر يوم الخميس إنه سيفرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية البالغة 300 مليار$ بدءا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.6% ،مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.4% ، وفى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بحوالي 2.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 2.4 % ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 1.6 %.