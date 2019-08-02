شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي بعد إعلان ترامب فرض رسوم جديدة على الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتحاول التعافي من أدنى مستوى فى ست أسابيع ، لتسترد بعض خسائرها الفادحة التي تكبدتها بالأمس ، عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 55.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.43$، وسجل أدنى مستوي عند 54.17$.

وصعد خام برنت بحوالي 1.8% إلى مستوي 62.22$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.14$ ،وسجل أدنى مستوي عند 61.00$.

تهاوى النفط الخام يوم الخميس بحوالي 8% فى أسوأ أداء يومي له فى أكثر من أربع سنوات ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 53.62$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7% فى أكبر انخفاض يومي فى أكثر من ثلاث سنوات ، وسجلت مستوي 60.04$ للبرميل الأدنى منذ 13 حزيران/يونيو الماضي.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار$ بدءا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى حيال الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي دفعت معظم المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ومستويات الطلب على الوقود.

وبهذا الإعلان الغير متوقع فى الوقت الحالي ، تكون تعريفات ترامب الانتقامية قد امتدت لتغطية جميع واردات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة ،ويعد بمثابة نهاية مفاجئة للهدنة التجارية المؤقتة بين واشنطن وبكين.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة مؤقتة فى الحرب التجارية وإحياء المحادثات بين البلدين على هامش قمة العشرين التي عقدت فى اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي.

وأوضح ترامب إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لا يتحرك بسرعة كافية من أجل الوصول لاتفاق تجاري شامل ،وأن الولايات المتحدة ستفرض"رسوم" على الصين حتى يتوصل البلدان إلى اتفاق.