شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يبلغ ذروة أسبوعين مع عودة التداولات أعلى حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة أعلى مستوى فى نحو أسبوعين تقريبا ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مع عودة التداولات أعلى حاجز 10,000$ ، فى علامة تبدو إيجابية على احتمالات استكمال أكبر عملة رقمية فى العالم ارتفاعات المدى الطويل.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 168$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 10,584$ الأعلى منذ 22 تموز/يوليو الماضي ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,416$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,318$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 3.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري وتجاوز مستويات 10,000$.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 286 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 تموز/يوليو ، مع استمرار صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

والقيمة السوقية مرشحة بقوة حاليا لتجاوز 300 مليار$ للمرة الأولى منذ 14 تموز/يوليو الماضي ،مع تزايد مؤشرات انتهاء موجة الهبوط قصير المدى ، التي سيطرت على معظم تعاملات الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

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حيث أسعار البتكوين تتداول بقوة حاليا أعلى حاجز 10,000$ ،وأصبحت مهيأة تماما لاستكمال ارتفاعات المدي الطويل ،والصعود مرة أخرى صوب أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$.

والحركة على المدى الطويل متفائلة للغاية ، بفضل تحسن الأساسيات فى السوق ، ودخول عديد المؤسسات الكبرى إلى الاستثمار فى صناعة التشفير ،ويؤكد خبراء أن النصف الأول من عام 2020 سيكون معززا بمستويات الثقة فى الصناعة ،وستدفع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال أن الاهتمام المؤسسي من شأنه أن يدفع أسعار البتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 20,000$ قبل نهاية عام 2019.

وتوقع المحلل البارز " جو كيرنين" ارتفاع البتكوين إلى مستويات 55 ألف دولار بحلول أيار/مايو 2020 ،وهو ما يزيد بنحو 450% من المستويات الحالية.

وخلال أحدث جلسات الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع حول صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين ،قال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "مايك كرابو" إن الولايات المتحدة لن تستطيع النجاح فى حظر العملة المشفرة لأنها أصبحت ابتكارا عالميا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيركل "جيريمي الاير" خلال جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ ،إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى وضع اللوائح المناسبة لحماية مصالح المستثمرين ،والسماح للصناعة والتكنولوجيا بالازدهار.