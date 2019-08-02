شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح إكسون موبيل 21% مع انخفاض أسعار الغاز وارتفاع التكاليف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إكسون موبيل، اليوم الجمعة، انخفاض أرباحها الفصلية 21% بفعل تراجع أسعار الغاز الطبيعى وارتفاع تكاليف الصيانة.
وانخفض صافى ربح أكبر شركة أمريكية منتجة للنفط إلى 3.13 مليار دولار أو 73 سنتا للسهم فى الربع الثانى، مقارنة مع 3.95 مليار دولار أو 92 سنتا للسهم قبل عام.
وزاد إنتاج إكسون من المكافئ النفطى 7% إلى 3.9 مليون برميل يوميا.
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