شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات بفعل تهديد "ترامب" بالرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الجمعة، متأثرة بأداء قطاع التكنولوجيا الذى يتأثر بالرسوم الجمركية بعد التصاعد الحاد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما عزز ضعف نمو الوظائف المحلية فى يوليو المخاوف من التباطؤ الاقتصادى.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 54.76 نقطة أو 0.21% إلى 26528.66 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.66 نقطة أو 0.33% إلى 2943.90 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.70 نقطة أو 0.67% إلى 8056.42 نقطة.