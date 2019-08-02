شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 7.7 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 1.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 7.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 717.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.06% عن الأسبوع الماضى.

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وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 381.2 مليار جنيه إلى 397.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، فيما هبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 228.8 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه بنسبة انخفاض 12.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 610.1 مليار جنيه إلى 597.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%.