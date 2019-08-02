شكرا لقرائتكم خبر عن للوصول إلى "صفر حوادث".. بدر الدين للبترول تنظم ورشة عمل للسلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة بدر الدين للبترول إحدى شركات قطاع البترول ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية مع المقاولين العاملين مع الشركة فى جميع مواقع العمل تحت عنوان "كفاية لازم نوقف حوادث" ، وذلك فى اطار توجيهات وتعليمات وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن تكون أولوية كبيرة للأمن الصناعى.

ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد الكريم رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، إن تم ملاحظة أن شركة بدرالدين تؤدى عملها بشكل جيد ولكن المشكلة تكمن فى المقاولين الذين يعملون مع الشركة ومن هنا تم الالتفات إلى تعليمات وزارةالبترول، بأن مواقع العمل تعمل ضمن فريق واحد وفى إطار متكامل.

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وأضاف المهندس صلاح عبد الكريم، أنه تم عمل تحليل للحوادث التى وقعت داخل بدر الدين خلال 2019 فتبين أنها كلها ناتجة عن المقاولين لذلك تم الاستقرار على انعقاد ورشة عمل يشارك فيها جميع المقاولين ويتم خلال مناقشة معدلات الأداء فى السيفتى واتاحة الفرصة لكل شركة أن تشرح تجربتها ومالذى يريدوه من بدر الدين حتى يتم مساعدتهم وما الذى تتوقعه منهم الشركة من أجل تحسين الأداء.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، إلى أن هناك ترحيب واستجابة كبيرة من المقاولين بالعمل ضمن فريق واحد، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول تهدف إلى زيادة حجم الانتاج والاعمال والاستثمار وطرف أساسى فى ذلك هو الاهتمام بالأمن الصناعى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، أن هناك برامج خاصة بالسيفتى ستبدأها الشركة مع المقاولين من خلال العمل على ثقافة العاملين فى هذا المجال و تدريبات مكثفه، وسط متابعة مشددة لتنفيذ هذه البرامج قبل بدأ العمل ، حيث نستهدف صفر حوادث.