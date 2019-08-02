شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم بنسبة 2% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:06 مساءً, 2 أغسطس 2019 م المناطق - واس ارتفعت أسعار النفط نحو بنسبة 2% اليوم، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 %إلى 54.82 دولار للبرميل.

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