تعرف على شروط وتفاصيل قروض التمويل العقاري من بنك مصر

الموجز

يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من برامج التمويل العقاري، من بينها التمويل العقاري للأفراد "موظفين أو أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أوالخدمية".

مواصفات قرض التمويل العقاري للأفراد

يقدم أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري، وأطول فترة سداد تصل إلى 240 ​شهر، بمعدل عائد منافس، ومصروفات إدارية يتم تحصيلها عند صرف القرض.

ويقدم البنك 3 برامج للتمويل مختلفة لتناسب جميع الأفراد حسب مصادر الدخل، من بينها برنامج تعهد تحويل الراتب والقسط على البنك.

​​برامج تعهد تحويل الراتب أو القسط على البنك

تصل نسبة التمويل في هذا البرنامج إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، مدة القرض تصل إلى 20 عامًا، فضلًا عن وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك

الشروط العامة لمنح القرض

ألا يقل دخل الفرد عن 3000 ​جنيه.

أن يكون الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من الراتب.

الحد الأقصى 65 عاماً عند استحقاق القرض وذلك لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة الخاصة بالوحدة السكنية

حدد البنك عدد من المستندات يقدمها العميل للحصول على القرض، تختلف في ثلاث حالات.

الحالة الأولى: إذا كانت الوحدة مسجلة

سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

رخصة البناء أو تصريح البناء.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وان الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية لمدة 15 سنة.

آي مستند إضافي يتم طلبه من الإدارة القانونية.

الحالة الثانية: إذا كانت الوحدة قابلة للتسجيل

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عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص بالإضافة إلى محضر استلام الأرض.

صورة من رخصة المباني.

شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك "حال الشراء من جهات حكومية".

الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية "مثال: كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك مصر"

الحالة الثالثة: إذا كانت الوحدة السكنية غير مسجلة

عقد الوحدة السكنية.

صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشؤون القانونية.

المستندات المطلوبة الخاصة بالعميل

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل "كهرباء،غاز،مياه، تليفون" لم يمضي عليه أكثر من ثلاثة شهور.

خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.