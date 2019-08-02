شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان لمستوى قياسى لتصل إلى 990 نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسى اليوم الجمعة، بعدما حذر الرئيس ميشال عون من مغبة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من أزمتها الاقتصادية.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الخميس.

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ويوم الخميس، أثار عون على ما يبدو احتمال اضطرار لبنان إلى اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التى تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافى.