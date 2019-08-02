شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 61.71 دولار للبرميل و54.82 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الفط اليوم الجمعة، 61.71 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 54.82 دولار دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن تعاف أسعار النفط اليوم الجمعة بالارتفاع الذى شهد نحو 2% ، حيث يعد الخسائر التى تكبدتها اسعار النفط أمس، جاءت مع قيام دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية، حيث انخفضت أسعار النفط أمس بأكثر من 7%، وبذلك سجل أسوأ أداء يومى فى أكثر من 3 سنوات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قام بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة الامريكية من الصين بقيمة 300 مليار دولاربداية من الشهر المقبل وذلك فيما يتعلق بجميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.