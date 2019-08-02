شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تتراجع إلى 22 جنيهاً بسبب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن، انخفاضاً نسبياً، اليوم الجمعة 2-8-2019، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن بدأت تتراجع وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى، مبررا ذلك بسبب إقبال المستهلكين على اللحوم أكثر من الدواجن، مشيرا إلى أن اسعار الدواجن تراجعت عن الأسبوع الماضى بما يقرب من 5 جنيهات للكيلو.

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وأضاف السيد، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 22-23 جنيها للكيلو من المزرعة، مقابل 27- 28 جنيها الأسبوع الماضى، وبلغ سعر الدواجن للمستهلك يتراوح بين 27-28 جنيها وذلك بحسب المنطقة، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى يتراوح السعر من المزرعة بين 27-28 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو.