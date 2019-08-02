شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 2-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 2-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7518 ريال سعودى.

الدولار الدولار 1 دولار أمريكى = 3.7518 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكي

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1634 ريال سعودي يورو (EUR) 1 يورو = 4.1634 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2402 يورو

جنيه استرلينى (GBP) جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.5499 ريال سعودي Advertisements 1 ريال سعودى = 0.2198 جنيه استرليني

دولار كندى (CAD) دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8366 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.3525 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5464 ريال سعودى دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5464 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3927 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0351 ريال سعودى ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0351 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.4920 ين يابانى

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