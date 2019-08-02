أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 2-8-2019، ارتفاعا بقيمة 8 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 660 جنيها للجرام، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالمياً من 1407 دولارا إلى 1437 دولاراً للأوقية.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 754 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5280 جنيها

أوقية الذهب 1437 دولار.

ارتفاع سعر الذهب محلياً جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، عقب خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى ربع نقطة

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وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق ”دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة“.

وأضاف ترامب فى تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزى الأمريكى أحدث بيان بشأن سياسته النقدية ”الشيء الذى كانت السوق تريد أن تسمعه من جيروم باول ومجلس الاحتياطى هو أن هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجارى الصين والاتحاد الأوروبى ودول أخرى حول العالم“.

وقال ترامب ”كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهى التشديد الكمى الذى ما كان ينبغى أن يبدأ أصلا“.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.