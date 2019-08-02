شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج روسيا اليومى من النفط فى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.148 مليون برميل يوميا فى يوليو، مقارنة بـ 11.155 مليون برميل يوميا فى يونيو.
وبالأطنان بلغ إنتاج النفط 47.149 مليون طن مقارنة مع 45.653 مليون فى يونيو، وبلغ إنتاج الغاز 54.66 مليار متر مكعب فى الشهر الماضى، أو ما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 54.38 مليار متر مكعب فى يونيو.
وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت 4.609 مليون برميل يوميا فى يوليو.
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