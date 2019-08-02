شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": حملة على مصانع دمياط الجديدة للتأكد من مطابقة الصرف للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة للصرف الصناعى، مؤكداً استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن تلك الحملة قامت بها الوحدة التى تم تشكيلها من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، للإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة طبقاً للقرارات المنظمة (44) لسنة 2000.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي المصانع المخالفة، مشدداً على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2018.