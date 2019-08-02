شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع سعر أوقية الذهب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:03 مساءً, 2 أغسطس 2019 م المناطق - وكالات تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 1433.63 دولاراً أمريكياً فيما صعد في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة واحد بالمائة إلى 1446.10 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية تصريح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، قال فيه إنه سيفرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولاراً أمريكياً بدءا من الشهر القادم.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 1.2 % إلى 1441.36 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.5 % إلى 853.01 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية الفضة بنسبة 0.8 % إلى 16.19 دولاراً أمريكياً.

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