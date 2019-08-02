شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين اليابانى إلى أعلى مستوياته فى 5 أسابيع أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى التهديد الأمريكى بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية إلى صعود الين اليابانى الذى يعتبر من الملاذات الآمنة ليصل إلى أعلى مستوياته فى 5 أسابيع أمام الدولار، وأعلى مستوى له فى عامين ونصف العام أمام الجنيه الاسترلينى.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه من المقرر فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار فى الأول من سبتمبر، بعدما عاد المفاوضون الأمريكيون من محادثات التجارة فى شنغهاى، وكشفوا عن عدم إحراز أى تقدم، وقال ترامب إن الصين لم تف بوعودها التى قطعتها فى المحادثات السابقة.

وارتفع الين 0.4 % إلى 106.95 ين للدولار، وكانت العملة اليابانية قفزت إلى 106.86 ين للدولار فى التعاملات الآسيوية، مسجلة أقوى مستوى لها منذ 25 يونيو.

وفى أحدث المعاملات، زاد الين 0.6 % أمام العملة البريطانية إلى 129.61 ين للاسترليني، بعدما بلغت أقوى مستوى منذ نوفمبر 2016 عند 129.41 ين للاسترليني.

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وعوض الجنيه الاسترلينى بعض خسائره اليوم الجمعة، لكنه ليس بعيدا عن أدنى مستوياته فى 30 شهرا الذى بلغه أمس الخميس، وفى أحدث المعاملات، استقرت العملة البريطانية دون تغير يذكر عند 1.2123 دولار وعند 91.48 بنس لليورو.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عد 1.1091 دولار، ليس ببعيد عن أدنى مستوياته فى 26 شهرا الذى بلغه فى الجلسة السابقة.

وبلغ الفرنك السويسرى أعلى مستوى له فى عامين أمام العملة الأوروبية الموحدة مسجلا 1.0949 فرنك لليورو.