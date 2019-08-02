شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1% بعد صعوده بدعم تهديد "ترامب" بفرض رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب نحو 1%، اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على جنى الأرباح، بعدما أدت ضربة جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى النزاع التجارى المستمر منذ عام مع الصين إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا فى الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب فى المعاملات الفورية منخفضا 0.8% إلى 1433.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته فى أسبوعين عند 1446.10 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية فى أربعة أسابيع.

وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قفز أكثر من 2% أمس الخميس بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الشهر القادم، لتشتد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم التى هزت الأسواق المالية العالمية.

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وقال ترامب أيضا إنه فى حالة عدم إحراز تقدم فى المفاوضات التجارية، فإن قد يزيد الرسوم أكثر - بما يتجاوز حتى الرسوم البالغة 25 % التى فرضها بالفعل على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% اليوم الجمعة بعدما سجل أكبر انخفاض يومى فى أسبوعين فى الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.2 % إلى 1441.36 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته فى سبعة أسابيع فى الجلسة السابقة، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعى فى 3 أشهر.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 853.01 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.8 % إلى 16.19 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أول هبوط أسبوعى لهما فى 4 أسابيع.