شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية بمستهل التعاملات بعد تهديدات "ترامب" التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ما يصل إلى 2% فى التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تحذير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من فرض رسوم جديدة على الصين مما أدى إلى نزول أسواق الأسهم فى العالم وهبوط القطاعات المتأثرة بالتجارة مثل التعدين وصناعة السيارات.

وفى إنهاء مفاجئ للهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، قال ترامب إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر.

ومما أثار قلق المستثمرين أيضا ما نشرته بلومبرج من أن ترامب سيدلى ببيان حول التجارة مع الاتحاد الأوروبى الساعة 1745 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

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وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 % مع هبوط مؤشر قطاع المواد الأساسية 4.3 % يليه مؤشرا قطاعى السيارات والتكنولوجيا اللذين خسرا أكثر من 2.5 % لكل منهما.

وانخفض المؤشر داكس الألماني، الذى يعتبر فى الغالب من بين الأسواق الأكثر تأثرا بالتجارة، بنسبة 2% ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسى بنسبة مماثلة.

وهبط سهم شركة بيريلى الإيطالية لإطارات السيارات 4.7 % بعدما خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات للمرة الثانية هذا العام.