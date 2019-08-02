شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% بفعل الرسوم الأمريكية على الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط نحو 2%، اليوم الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها فى سنوات مع فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مزيد من الرسوم على الواردات الصينية، ما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام فى العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت أكثر من 7% أمس الخميس، فى أكبر انخفاض لها فيما يزيد على 3 سنوات، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة نحو 8% مسجلا أسوأ أداء يومى فى أكثر من 4 سنوات.

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ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد فى المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمى يبدو مهتزا بسبب النزاع التجارى.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو 2% إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكى 87 سنتا أو 1.6 % إلى 54.82 دولار للبرميل.

وقال ترامب أمس الخميس إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصينى شى جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق.