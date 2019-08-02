شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تحبط 2839 عملية تهريب خلال شهرين..و1.2 مليار جنيه رسوم وغرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن إحباط 2839 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يونيه الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 1.199 مليار جنيه.

وذكرت المصلحة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه تم تحرير 1665 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 39.971 مليون جنيه، و11 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 554.487 مليون جنيه، و16 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة 8.656 مليون جنيه.

وأضافت المصلحة فى تقرير لوزارة المالية، أنه تم تحرير 79 محضرًا للسجائر بقيمة 57.012 مليون جنيه، و426 محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ 54.710 مليون جنيه، و3 محاضر خمور بـ134.806 مليون جنيه، و40 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ 26.381 مليون جنيه.

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وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 126 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 56.773 مليون جنيه، و44 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 72.095 مليون جنيه، و421 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التى تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 181.673 مليون جنيه.

ولفت التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 20.109 مليون جنيه.