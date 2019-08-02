بكين تتوعد “بتدابير مضادة” إذا فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية

جدة - عمرو شويل بكين – وكالات – الخليج 365

توعدت الصين، اليوم الجمعة، باتخاذ “تدابير مضادة لازمة” إذا طبّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية العقابية لتطال كل الواردات من الصين.

وأصدر وزير التجارة الصيني، تشونغ شان، بيانًا قال فيه إن الولايات المتحدة “انتهكت بشكل خطير” الهدنة التي تم التوصل إليها في يونيو (حزيران) بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في أوساكا، خلال قمة مجموعة العشرين.