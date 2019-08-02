الأسهم الأوروبية تهبط بعد تهديدات ترامب التجارية

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

خسرت مؤشرات الأسهم الأوروبية ما يصل إلى اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جديدة على الصين مما أدى إلى نزول أسواق الأسهم في العالم وهبوط القطاعات المتأثرة بالتجارة

مثل التعدين وصناعة السيارات.

وفي إنهاء مفاجئ للهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، قال ترامب إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول.

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ومما أثار قلق المستثمرين أيضا ما نشرته بلومبرج من أن ترامب سيدلي ببيان حول التجارة مع الاتحاد الأوروبي الساعة 1745 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 بالمئة مع هبوط مؤشر قطاع المواد الأساسية 4.3 بالمئة يليه مؤشرا قطاعي السيارات والتكنولوجيا اللذين خسرا أكثر من 2.5 بالمئة لكل منهما.

وانخفض المؤشر داكس الألماني، الذي يعتبر في الغالب من بين الأسواق الأكثر تأثرا بالتجارة، بنسبة اثنين بالمئة ونزل المؤشر

كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة.

وهبط سهم شركة بيريلي الإيطالية لإطارات السيارات 4.7 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات للمرة الثانية هذا العام.