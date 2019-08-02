بنك إنجلترا يحذر من “صدمة فورية” للاقتصاد في حال بريكست بدون اتفاق

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365

حذر حاكم بنك إنجلترا مارك كارني، اليوم الجمعة، من أن بريكست بدون اتفاق، كما هو مقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، سيسبب “صدمة فورية” للاقتصاد البريطاني.

وقال كارني في تصريحات لبي.بي سي: “من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية”، في حين أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وحذر كارني من أنه “لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح” في حال حصل ذلك.