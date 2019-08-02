استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حقتت أسعار الدولار استقرارً بالتعاملات الصباحية، اليوم الجمعة الموافق 2-8-2019، بالبنوك المصريه خاصة بنكي الاهلي وبنك مصر، حيث يأتى هذا الأستقرار بعد سلسلة من الترجعات في قيمة الدولار أمام الجنيه متأثراً بالاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة،وذلك وفقًا لموقع بوابة الفجر.

وسجل سعر صرف الدولار وفقًا لما تم عرضة على شاشات التداول بموقع دولار لايف الذي يعرض تحركات الجنيه أمام عدد من العملات العربية والأجنبية الأتى:

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

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سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع.

وكان سعر الدولار انخفض أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، نتيجة لارتفاع الااستثمارات الأجنبية الغير مباشرة في أدوات الدين والتي بلغت نحو 16 مليار دولار بنهاية ابريل 2019.