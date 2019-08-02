شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: البريد أصبح منصة للخدمات الحكومية.. وإنجازها فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الهيئة القومية للبريد أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية، ويمكن لأى مواطن سداد الخدمات الحكومية بها، حيث تم ضم 4 آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، لتحصيل الخدمات إلكترونيا لتلك التى تزيد عن 500 جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه، وذلك إلى جانب البنوك المشتركة فى المنظومة لتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

Advertisements

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى سرعة إنجاز الخدمات الحكومية فى البريد خلال دقائق معدودة، حيث تقدم الخدمات إلكترونيا مثل شهادة دفع مخالفات المرور وغيرها، كما تقدم الهيئة غالبية الخدمات الحكومية عبر منافذها.

وتمتلك هيئة البريد أكبر شبكة بنوك على مستوى الجمهورية وفى الأماكن البعيدة بالمحافظات، ومنذ ثلاث سنوات بدأت خطة لتطوير المكاتب إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية عبر منافذها، ويحصل المواطن على الخدمة فى خلال دقيقة واحدة، ويصل حجم عمل صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون مواطن فضلا عن المستفيدين من صرف المعاشات ويصل عددهم 5.5 مليون مواطن.