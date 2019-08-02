شكرا لقرائتكم خبر عن مع تجدد مخاوف الحرب التجارية.. مؤشر نيكى يهبط لأدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المؤشر نيكى للأسهم اليابانية أدنى مستوياته فى ستة أسابيع، اليوم الجمعة، بعدما كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جديدة على الصين، مما جدد المخاوف من الحرب التجارية وضغط بشدة على شركات التصدير والصناعات التحويلية.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 2.11 بالمئة إلى 21087.16 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 18 يونيو، عند 20960.09 نقطة.

واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعدما قال ترامب، أمس الخميس، إنه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، وأضاف أن الرسوم قد تزيد أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصينى شى جين بينج بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجارى.

وهبطت أسهم الشركات المنكشفة على الصين، ونزلت أسهم شركتا إنتاج المعدات الصناعية كوماتسو وهيتاشى لآلات البناء 2.2 بالمئة و4.7 بالمئة على الترتيب، فى حين خسر سهم فانوك لصناعة الروبوتات 3.8 بالمئة.

كما تراجعت أسهم شركات التصدير بعدما قفز الين، الذى يعتبر ملاذا آمنا، أمام الدولار بدعم من تصاعد التوترات التجارية، وفقدت أسهم تويوتا موتور 2.3 بالمئة وسوبارو 2.8 بالمئة وباناسونيك 3.5 بالمئة.

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وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بعدما ارتفعت الشهر الماضى بدعم من توقعات بانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وتراجع سهم طوكيو إلكترون 0.7 بالمئة وتي.دي.كيه 3.8 بالمئة وموراتا للتصنيع 1.6 بالمئة.

وهوى سهم شارب 13.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن أرباح تشغيل أقل من المتوقع فى الربع الممتد من إبريل إلى يونيو، مع تقوض الطلب على منتجاتها الإلكترونية بفعل الحرب التجارية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.16 بالمئة لينهى الجلسة عند 1533.46 نقطة، وفاق عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1994 إلى 129 سهما.

وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشرا على انخفاض اليوم.