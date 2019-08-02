شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: سنعتمد على خريطة الفقر الحديثة فى توزيع موارد جهاز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن خطط الجهاز الفترة المقبلة فى توزيع موارده، ستعتمد على خريطة الفقر الحديثة التى أعدها جهاز الإحصاء ضمن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، لافتة إلى أن جهاز المشروعات يعمل وفقًا لاحتياجات المناطق الفقيرة وخطط الحكومة نحوها.

وأضافت "جامع" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه فى السابق كان يضع الجهاز خطة توزيع موارده بناءً على خريطة للفقر معدة من قبل إحدى الجهات الدولية، ولكن، الآن بعد إعداد خريطة الفقر بتلك التقنية العالية والجودة فى البيانات، بالتأكيد سيعتمد عليها الجهاز الفترة المقبلة سواء على مستوى توزيع القروض متناهية الصغر أو المنح الواردة للجهاز، ورفع دخل الأسر الموجودة بالمحافظات الأكثر فقرًا.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، مساء أمس الإثنين، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ومؤشرات الفقر وخريطته لعام 2017/2018، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وقد استعرض الجهاز خلال المؤتمر أبرز مؤشرات الفقر وخريطة الفقر التى أعدها جهاز الإحصاء بنسخة إلكترونية ذات تقنية وجودة عالية.