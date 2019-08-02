شكرا لقرائتكم خبر عن باقي 4 أسابيع.. "الاتصالات تصدر تقرير جودة المحمول أول سبتمبر وسط ترقب الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، على تحسين جودة خدماتها قبل إصدار تقرير رسمى عن جودة خدمات المحمول بموقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى أول سبتمبر المقبل، حيث أنشأت الحكومة مركزًا لمراقبة أداء جودة خدمات المحمول بالقرية الذكية بتكلفة 50 مليون جنيه.

وقال مصدر بالشركات لـ"الخليج 365": لا يوجد أى قلق من إصدار جهاز تنظيم الاتصالات لتقرير جودة الخدمة فى سبتمبر بل على العكس نرحب به، لأننا نثق فى جودة خدماتنا". فيما قال مصدر آخر: "نعمل على تحديث الشبكة طوال الوقت للحفاظ على المشتركين وضخ الاستثمارات اللازمة على الشبكة ونترقب تقرير جودة الخدمة".

وتسعى كل شركة للحفاظ على مشتركيها بشتى الطرق سواء بعروض ترويجية أو بجودة عالية للخدمة والأهم بالنسبة للعميل، الذى يمكنه الاطلاع على التقرير عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات وتحديد الشبكة التى يريد الاشتراك بها أو الانتقال بنفس الرقم إلى الشبكة الأفضل كمثال.

ولم ينشر جهاز تنظيم الاتصالات تقرير جودة الخدمة منذ أكثر من عامين لأسباب تتعلق بمضاعفة المناطق التى يجرى بها عمليات قياس الخدمة بنحو 3 أضعاف بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول والتى تعطى سرعات أكبر فى نقل البيانات، وقامت بالاستعانة بشركة عالمية لتركيب أحدث الأجهزة التقنية لاختيار جودة خدمات المحمول فى مصر.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت فى وقت سابق. بشأن إنشاء مركز تحكم لمراقبة جودة خدمات المحمول، وإصدار تقرير جودة الخدمة أمام الجمهور عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات بأنه يستهدف فى المقام الأول تحفيز المنافسة بين مشغلى الخدمة وأن يكون هناك شفافية أمام مستخدمى المحمول فى مصر وليس التصيد لمشغلى الخدمة وفرض غرامات.

وتنفق كل شركة محمول ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه استثمارات سنوية على تحديث الشبكة وفقًا لما يعلنه مسئولو الشركات باستثناء الشركة المصرية للاتصالات حيث أعلنت وزارة الاتصالات عن إنفاقها عن 2 مليار دولار بخطة تطوير الإنترنت خلال عام باستثناء ما تنفقه على استثمارات شبكة المحمول.

وارتفع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأول مرة منذ عدة أشهر بعدما شهد تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر، ولكن الزيادة كانت طفيفة للغاية لم تتجاوز 250 ألف خط جديد بتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى شهر ابريل الماضي.

وكشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حصلت عليه الخليج 365، عن أن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول وصل إلى 93.68 مليون فى أبريل الماضى مقارنة بـ93.43 مليون بمارس الماضى وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 250 الف عميل جديد.

إلا أنه وبالمقارنة بحجم المشتركين فى تلك الفترة عن العام الماضى نجد تراجعًا فى حجم الاشتراكات يصل إلى 4 ملايين خط، حيث كان يصل حجم الاشتراكات فى أبريل 2018 إلى 97.86 مليون مقارنة بنحو 93.68 مليون فى أبريل 2019.