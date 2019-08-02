شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: تغطية الطرح الخاص لشركة فورى 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن تغطية الطرح الخاص لشركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى، 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم إغلاق الطرح العام يوم 5 أغسطس الجارى، على أن تبدأ التداول يوم 8 أغسطس.

ويشمل طرح شركة فورى عدد 254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36% من رأسمال الشركة فى البورصة عند 6.46 جنيه للسهم، وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب طرح فوري، فيما ينتهى وتبلغ عدد الأسهم المراد بيعها بالطرح العام نحو 35 مليون سهم.

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ويبلغ رأسمال شركة فورى 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزعًا على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.