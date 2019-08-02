شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إطلاق 127 خدمة حكومية إلكترونية بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود 127 خدمة حكومية مرقمنة تندرج تحت 25 خدمة حكومية سيتم العمل على إطلاقها إلكترونيًا على مراحل أخرى بمحافظة بورسعيد، حيث تم إطلاق 18 خدمة يليها حزمة أخرى من الخدمات خلال أغسطس الجارى ثم نوفمبر وديسمبر القادمين وذلك على 4 مراحل.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفترة التجريبية للخدمات فى محافظة بورسعيد ستستغرق من 15 إلى 20 يومًا.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي.
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